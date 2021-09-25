Более 100 человек стали участниками первого эко-забега по берегу Тихого океана на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 100 человек, в том числе жители из других регионов страны, которые специально прилетели на мероприятие, стали участниками первого трейлового забега "Whale trail" по Халактырскому пляжу на Камчатке. Участники преодолели дистанции в 5 и 10 км по побережью Тихого океана с черным вулканическим песком, сообщила ТАСС организатор мероприятия, член Молодежного правительства Камчатского края Ирина Агранат.

"Забег такого формата на Камчатке проводился впервые. На старт вышли более 100 участников, которые пробежали 5 и 10 км по лесу и по берегу океана. Все участники получили медали из переработанного пластика. Мероприятие проходило в рамках ежегодного экологического фестиваля "Море жизни", награждал победителей забега лично губернатор края Владимир Солодов", - сказала Агранат, отметив, что глава региона поддержал идею ежегодного проведения забегов.

Она добавила, что этот забег не только экологический, но и благотворительный. Часть суммы от стартовых взносов будет перечислена в Ассоциацию природоохранных территорий на реализацию мероприятий по сохранению окружающей среды.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки в 15 км от Петропавловска-Камчатского, его отличительной чертой является черный вулканический песок.