Власти Челябинской области решили до 2025 года создать центры поглощения парниковых газов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Карбоновые фермы - центры поглощения парниковых газов решено создать в Челябинской области до 2025 года, а также до 2024 года разработать и испытать технологию контроля углеродного баланса. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"Принято решение, что 2023-2024 годах в Сосновском и Верхнеуральском районах Челябинской области будут созданы центры декарбонизации, в которых до конца 2023 года будет проводиться разработка и испытание технологий контроля углеродного баланса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после получения результатов исследований на федеральном уровне будет разработана отечественная методика расчета способности поглощения парниковых газов для различных экосистем (поля, леса, болота, степи), что в дальнейшем позволит России выйти на соответствующий рынок в качестве поставщика.

"Вопросы декарбонизации, то есть снижения углеродного следа, очень актуальны, так как к 2022 году Европейский союз планирует ввести углеродный налог для импортных товаров, производство которых сопровождается выбросом парниковых газов. Таким образом, у всех ввозимых товаров должен быть рассчитан углеродный след", - добавил он.

Безруков отметил, проект будет реализован при поддержке правительства Челябинской области, Всероссийского общества охраны природы, промышленных предприятий, частных инвесторов и ВУЗов России.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.