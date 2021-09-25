{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД не планирует отказываться от обязательной отметки в паспорте о воинской обязанности

В ведомстве напомнили, что в паспорте в обязательном порядке также проставляется отметка о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. МВД России не планирует переводить в электронный вид и отказываться от обязательной отметки в паспорте о воинской обязанности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

На эту тему

"Перевод проставления в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности в категорию необязательной не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что необходимость проставлять в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности предусмотрена положением о воинском учете. Сейчас, помимо отметки об отношении к воинской обязанности с 18 лет, в паспорте в обязательном порядке проставляется отметка о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова ранее сообщила, что к середине 2022 года отметку о регистрации по месту жительства в паспортах несовершеннолетних планируется перевести в электронный формат. Постановлением правительства в настоящее время отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях будут делать по желанию граждан.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Страны "четверки" намерены пожертвовать 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса
"Четверка" также приветствовала объявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, в том числе для COVAX, начиная с октября 2021 года
Читать полностью