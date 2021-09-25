Власти Сальвадора решили применять бустерные дозы вакцины от коронавируса

МЕХИКО, 25 сентября. /ТАСС/. Сальвадорские власти решили начать вакцинацию разных групп населения третьей дозой препарата от нового коронавируса в качестве бустерной (вспомогательной). Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Twitter президент страны Найиб Букеле.

"Учитывая успех применения бустерной дозы [препаратов от коронавируса] в Израиле, мы решили приступить к [иммунизации населения] третьей прививкой", - написал глава государства. По его словам, вакцинация начнется в Сальвадоре в воскресенье.

В первую очередь бустерную дозу получат, в частности, пожилые люди старше 60 лет, медработники, учителя, спасатели и те сальвадорцы, которые страдают от хронических заболеваний. Таким образом Сальвадор присоединится к латиноамериканским странам (Панаме, Эквадору и Чили), где уже применяется третья прививка от ковида для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

По официальным данным, в Сальвадор с населением около 6,4 млн человек с февраля доставлено 12 млн прививок от коронавируса. Более 3,9 млн граждан получили первую дозу препарата, свыше 3,2 млн прошли полную вакцинацию.

В стране с начала пандемии зарегистрировано 102 024 случая заражения коронавирусом, 84 981 человек выздоровел, 3 164 пациента умерли от последствий инфицирования COVID-19.