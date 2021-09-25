Эксперты назвали самые популярные направлениями для полетов за рубеж в бархатный сезон

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями для полетов за рубеж в бархатный сезон среди россиян стали Армения, Узбекистан, Киргизия, Турция. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом поездок и путешествий Tutu.ru (ТАСС ознакомился с результатами).

В 20 самых популярных стран входят Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Египет, Черногория.

Tutu.ru выяснил, что с наступлением осени спрос на перелеты по России у самостоятельных путешественников сократился примерно на 5%, то есть резкого снижения интереса к поездкам по стране не наблюдается. При этом число бронирований авиабилетов за рубеж даже выросло на 13%. Сравнивалось среднее число бронирований за первые три недели сентября со средним уровнем за неделю в августе.

Аналитики сервиса отмечают, что в сентябре произошло снижение среднего чека за перелет по России. Если при оформлении билета в середине августа средний чек составлял 8-8,3 тыс. рублей в одну сторону, то к середине сентября он сократился до 6,3-6,6 тыс. рублей в одну сторону.

Среди внутренних авианаправлений наиболее востребована Москва, в столицу оформляется примерно каждый пятый билет на сентябрь-октябрь. На втором месте по популярности для перелета в сентябре-октябре - Сочи, замыкает тройку востребованных авианаправлений Санкт-Петербург. Для бархатного сезона россияне выбирают и Симферополь, Анапу, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Махачкалу. В 20 самых популярных авианаправлений на сентябрь-октябрь входят Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань, Тюмень, Сургут, Красноярск и Мурманск.