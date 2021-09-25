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Кабмин выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионах

Субсидии получат 34 региона

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство направит более 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в 34 регионах России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в субботу в пресс-службе правительства.

"Субсидии получат 34 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест, - говорится в сообщении. - Помимо федеральных денег, средства на строительство школ направят и сами регионы". К работе планируют дополнительно привлекать инвесторов.

Отмечается также, что на строительство школ всего в 2021-2024 годах из федерального бюджета планируется выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".

Работа ведется по поручению президента. Ранее правительству было поручено рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях в связи с увеличением количества школьников в стране.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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