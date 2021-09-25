{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Казахстана посмертно наградил погибших в результате стрельбы в Алма-Ате

Участковые инспекторы отдела полиции Нурбол Байгазиев и Дархан Сулеев получили орден "Доблести" II степени, судебный исполнитель Мурат Абенов - медаль "За мужество"

НУР-СУЛТАН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил посмертно двух полицейских и судебного исполнителя, которые погибли в начале недели в результате стрельбы при исполнении постановления суда в Алма-Ате. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить посмертно орденом "Айбын" ("Доблести") II степени Байгазиева Нурбола Назарбаевича, Сулеева Дархана Даулбаевича, медалью "Ерлиги ушин" ("За мужество") Абенова Мурата Бакбергеновича", - говорится в указе президента. Документ вводится в действие со дня опубликования.

Байгазиев и Сулеев - участковые инспекторы отдела полиции Алма-Аты, Абенов - член Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

ЧП произошло 20 сентября при исполнении постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель которого открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям. Пять человек, в том числе два полицейских и судебный исполнитель, получили ранения и умерли.

Уголовная статья, по которой возбуждено дело против устроившего стрельбу, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Жители Москвы внесли в дневник здоровья электронной медкарты более 100 млн записей
Значительная часть информации вносится автоматически
Читать полностью