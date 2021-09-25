Власти Панчево одобрили идею установки памятника генералу Маргелову

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Профильная комиссия сербского города Панчево одобрила инициативу общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" по установке памятника прославленному советскому военачальнику, командующему ВДВ Василию Маргелову (1908-1990). Решение было принято накануне 77-й годовщины освобождения Панчево от нацистов 49-й стрелковой дивизией под командованием генерал-майора Маргелова в октябре 1944 года, сообщил корреспонденту ТАСС председатель общества сербско-русской дружбы Роберт Ресанович.

"Я с большим удовлетворением могу констатировать, что два дня назад прошло заседание Комиссии по наименованию улиц и площадей города Панчево, которая приняла нашу инициативу об установке памятника Герою Советского Союза генерал-майору Василию Филипповичу Маргелову. Сейчас необходимы разрешения отдельных организаций по культуре и профильного министерства, но, учитывая, как идет дело, я думаю, процесс идет в правильном направлении. Последние несколько лет мы собирали информацию и документы для нашей инициативы - назвать площадь в Панчево именем В. Ф. Маргелова, что было успешно завершено, мы особенно горды тем, что это первая площадь Маргелова вне России и вторая в мире. Когда мы закончили свое многолетнее исследование благодаря любезности коллег из центрального архива Минобороны РФ, мы начали работу над завершающим этапом подготовки документов и подали инициативу об установке памятника Маргелову, как я уже сказал, эта инициатива принята", - рассказал Ресанович.

По его словам, 8 ноября, в День города Панчево, состоится торжественная церемония установки закладного камня на месте будущего памятника. "На площади имени Василия Филипповича Маргелова будет установлен закладной камень с капсулой времени внутри. Это станет увертюрой к будущей установке памятника генералу Маргелову", - отметил Ресанович, высказав надежду, что памятник Маргелову в Панчево станет символом исторического братства и будущего сотрудничества российского и сербского народов.

Облик монумента

Ресанович сообщил, что в настоящий момент идет подготовка технической документации по монументу.

"Наша идея заключается в том, чтобы установить в Панчево памятник, идентичный монументу, возведенному в 2019 году в Москве, но с той разницей, что у нашего памятника будет лицо молодого 36-летнего генерал-майора, а также награды и знаки отличия, соответствующие октябрю 1944 года, когда 49-я стрелковая дивизия под командованием Маргелова освободила Панчево. Мы очень рады, что в Студии военных художников им. М. Б. Грекова поддержали наш проект. Памятник будет изображать стремительно идущего человека, русского офицера, идущего на Берлин, освобождающего мир от нацизма. Символично, что памятник молодому Маргелову будет перекликаться с московским памятником зрелому военачальнику, обозначая этапы его боевого пути", - рассказал Ресанович.

Благодарность людям

Председатель общества сербско-русской дружбы считает, что многолетний проект удалось осуществить благодаря усилиям огромного количества людей.

"Я благодарен большой команде людей, участвовавших в этом проекте, особенно хотел бы поблагодарить за инициативность градоначальника Панчево Александара Стевановича, поддержавшего идею установки в Панчево монументального памятника, который станет символом свободы и борьбы с фашизмом. Также я благодарю посольство России в Сербии, посла Александра Боцан-Харченко и военный атташат Российской Федерации в лице полковника Владимира Быкова, которые всячески помогали состояться этой инициативе. Отдельно я бы поблагодарил российское новостное агентство ТАСС и их представителя в Республике Сербия Павла Бушуева, без чьей информационной поддержки о нас не узнали бы ни в России, ни в Сербии. Глубокую благодарность хотел бы выразить министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу, который, насколько мы знаем, лично поддержал наш проект, наконец, особая благодарность президенту Сербии Александару Вучичу", - заявил Ресанович.

Освобождение города

Панчево был освобожден 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова - будущего легендарного командира ВДВ. Дивизия стремительным ударом выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат, и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчево были сосредоточены серьезные силы нацистов, рассказывает глава общества сербско-русской дружбы. "Насколько для оккупантов был важен город Панчево, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям германского командования, планировалось остановить Красную армию под Белградом и Панчево. Однако этого сделать не удалось. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат, Панчево был освобожден 6 октября 1944 года", - отметил Ресанович.

"Это были самые ожесточенные бои в наших краях со времен войны с турками", - подчеркнул он, добавив, что в боях за город пало свыше 100 красноармейцев.

Силы Красной армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которая впоследствии получила название в честь Маргелова. На этой площади также находится обелиск погибшим при освобождении города советским воинам.