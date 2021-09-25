В Саратовской области, где школы переводят на дистант, привились 63% преподавателей

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 63% преподавателей привились от коронавируса в Саратовской области, вакцинация носит добровольный характер. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра образования региона Михаил Орлов.

"Вакцинация преподавателей от коронавируса активно ведется в Саратовской области, в настоящий момент прививки получили порядка 63% учителей", - сказал Орлов.

Накануне стало известно, что все саратовские школы с 27 сентября перейдут на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью ковидом и ОРВИ по 11 октября. По данным руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольги Кожановой, на 23 сентября показатель заболеваемости коронавирусом составил 3 619 на 100 тыс. населения. Прирост заболеваемости за последние сутки составил 0,33%. Идет рост заболеваемости среди детей и учащихся школ.

Орлов уточнил, что вопрос с вакцинацией стал особенно актуален в сентябре, когда в регионе начался рост как числа заразившихся коронавирусом, так и ОРВИ и гриппом.

"Вакцинация от коронавируса для преподавателей носит добровольный характер, однако мы рекомендуем делать прививки, чтобы не подвергать риску не только свое здоровье, но и здоровье коллег и детей", - отметил Орлов, добавив, что прошедшим вакцинацию предоставляется дополнительный выходной.

Ситуация с ковидом и ОРВИ в регионе

Как пояснил Орлов, помимо вакцинации, для предотвращения распространения коронавируса при выявлении случаев заболевания на самоизоляцию направляются сотрудники, дети и их родители. Также, если в классе численность заболевших ОРВИ превышает 20%, то приостанавливаются занятия не менее чем на неделю.

В области, помимо школ в Саратове, по коронавирусу полностью закрыли две школы Калининского района и два детских сада Краснокутского района, а также 145 классов в 69 школах и 29 групп в 24 детских садах. По гриппу и ОРВИ закрыли еще 22 школы, четыре детских сада и 92 класса в 26 школах.

"Школьники, которые вынуждены были уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев коронавируса, продолжают обучение - занятия проводятся дистанционно, школьники получают задания, чтобы не отстать от программы. Особое внимание уделяется выпускным классам, которым в этом году сдавать ЕГЭ", - отметил Орлов.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановили бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, на транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет и беременных женщин на дистанционную форму работы.

25 сентября в Саратовской области зарегистрировали 296 новых случаев коронавируса - наибольшее число с начала пандемии. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 87 263 человека. Выздоровели с начала эпидемии 79 743 человека, за сутки 302 человека.