В России пять дней подряд регистрируют более 800 смертей из-за коронавируса в сутки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 822 против 828 днем ранее, до 203 095. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число смертей превышает 800 пятый день подряд, в последний раз такое фиксировалось в середине августа. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,75%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 63 смерти, в Санкт-Петербурге - 50, в Свердловской области - 40, в Краснодарском крае - 34, в Нижегородской области - 30.

В стране впервые с 14 августа выявили более 22 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. Этот показатель увеличился на 22 041, до 7 398 415. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В частности, в Москве подтвердили 3 211 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 907, в Московской области - 1 106, в Самарской - 569, в Воронежской - 543, в Нижегородской - 522, в Свердловской - 518.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые с начала пандемии превысило в России 600 тысяч. Сейчас в стране болеют 604 387 человек, следует из информации штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 325. Всего уже выздоровели 6 590 933 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,1% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

В Москве зафиксировали 63 смерти от коронавируса за сутки. Это максимум с 8 августа. Днем ранее этот показатель составлял 56. Всего в столице зарегистрировано 28 670 смертей из-за ковида.

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 211 против 2 893 днем ранее. Всего выявили 1 617 615 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,2%.