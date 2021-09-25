В Дагестане нет значительных темпов снижения заболеваемости COVID-19

"Эпидемиологическая ситуация в республике по ОРВИ, гриппу и новой коронавирусной инфекции остается нестабильной, особенно по коронавирусу и внебольничным пневмониям. Мы имеем относительное снижение заболеваемости в республике, на котором держимся последние две недели - в пределах 100-120 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в сутки. Пока мы не видим значительных темпов снижения", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Уточняется, что на сегодня в Дагестане привились от коронавирусной инфекции чуть более 440 тыс. человек. "На фоне того, что в стране наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19, нам существенную помощь может оказать вакцинация и от COVID-19, и от гриппа. Весной вакцинация от гриппа помогла избежать превышения эпидпорога по этой инфекции", - отмечается в сообщении Минздрава.