Чернышенко сообщил, что мероприятия Года науки и технологий посетили более 3 млн человек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мероприятия Года науки и технологий посетили более 3 млн человек, сообщил в субботу заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на открытии фестиваля "Техносреда".

"Этот год объявлен президентом Годом науки и технологий. <…> С начала Года прошло более 3 тыс. мероприятий, они помогают каждый день демонстрировать достижения нашей науки, рассказывать, как внедряются новые технологии. <…> Очно, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мероприятия Года науки и технологий уже посетили более 3 млн человек, а если брать и интернет-аудиторию, кто присоединился онлайн - почти 300 млн. Цифра вполне впечатляющая. Мы понимаем, что это из-за того, что есть полное осознание - наука является драйвером экономики и источником роста ее потенциала", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что завершается формирование новой госпрограммы научно-технологического развития, которая на Совете по науке в ближайшее время будет представлена президенту России.

Чернышенко сообщил, что в следующем году начнется реализация проекта по развитию студенческого технологического предпринимательства. "По статистике в мировых университетах рождается 25% всех стартапов. Пока мы в России отстаем, у нас только 3% стартапов [в университетах]. Мы рассматриваем это как огромный потенциал для роста. Для того, чтобы раскрыть этот потенциал, в следующем году мы запускаем проект по развитию студенческого технологического предпринимательства. Планируем открыть стартап-студии и акселераторы в университетах самых разных регионов страны. Таким образом решаем две задачи - увеличиваем число работников в научной сфере и коммерциализируем научные и исследовательские разработки", - отметил заместитель председателя правительства.

Он назвал фестиваль "Техносреда" жемчужиной среди созвездия других мероприятий, которые поводятся под эгидой Года науки и технологий.

Фестиваль технических достижений "Техносреда" - ключевое событие Года науки и технологий. Он проходит в субботу и воскресенье на ВДНХ. На "Техносреде" представят свои уникальные разработки и проекты ведущие научно-технологические компании, вузы и научно-исследовательские институты, а также ученые и лидеры научной среды. Пройдет фестиваль научного кино. Главный организатор мероприятия - Министерство науки и высшего образования РФ. Интеллектуальный партнер - Российское общество "Знание".