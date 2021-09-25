По всей Армении 27 сентября объявят минуту молчания по случаю годовщины войны в Карабахе

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение 27 сентября в 11:00 (10:00 мск) по всей стране объявить минуту молчания в память погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"27 сентября в 11:00 в Армении будет объявлена минута молчания в память о сынах армянского народа, погибших в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в 2020 году", - отмечается в сообщении.

Согласно официальным данным, в результате военных действий в Нагорном Карабахе с армянской стороны погибли более 4 тыс. военнослужащих и мирных жителей.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.