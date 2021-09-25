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Россия воссоздаст центр подготовки учителей русского языка для Европы на базе РГПУ

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что есть потребность в таком центре

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия собирается воссоздать на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (РГПУ) в Санкт-Петербурге центр подготовки преподавателей русского языка для стран Европы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов, который находится с официальным визитом в Австрии.

"На базе Российского педагогического университета мы воссоздадим центр подготовки учителей русского языка для европейских стран. Такой центр существовал раньше. Сейчас мы видим, что есть потребность в таком центре, поэтому будем прорабатывать и изучать этот вопрос", - заявил министр.

Кравцов находится в Австрии для участия в мероприятиях проходящего в Граце 22-26 сентября европейского первенства по рабочим профессиям EuroSkills 2021. Он также провел рабочую встречу с министром образования, науки и научных исследований республики Хайнцем Фасманом и другими представителями из сферы образования Австрии.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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