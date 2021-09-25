В Перми прошли похороны главы регионального управления СК РФ Сарапульцева

ПЕРМЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Похороны главы следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева прошли в субботу в Перми, передает корреспондент ТАСС.

Прощание с Сарапульцевым прошло в большом зале филармонии, куда пришли несколько сотен человек. Похоронили главу управления на Северном кладбище в Перми.

Сарапульцев более 18 лет проработал в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. В 2018 году он возглавил следственное управление СК по Пермскому краю.

По факту гибели Сарапульцева центральный аппарат СК РФ проводит проверку. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Сарапульцев покончил собой. Как отметил источник, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми.