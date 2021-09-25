Несогласованный митинг КПРФ в центре Москвы прошел без задержаний

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция никого не задержала на несогласованной с властями Москвы акции против признания итогов выборов в Госдуму, организованной КПРФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сама акция прошла 25 сентября на Пушкинской площади. В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что в ней приняли участие порядка 400 человек. Митинг посетили члены общественного движения SERB, у которых произошла потасовка с участниками митинга, но полиция не стала задерживать и их.

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призывали граждан не скапливаться и соблюдать социальную дистанцию, а также громко включали патриотические песни, заглушающие выступления участников митинга. Большинство митингующих разошлись, но на площади еще остаются несколько сотен человек. Часть из них проводит инсценированный молебен.

Сторонники КПРФ ранее призвали 25 сентября выйти на несогласованный митинг на Пушкинской площади. Мэрия Москвы отказала партии в проведении данной акции из-за ограничений в связи с пандемией. Власти предупредили, что в случае проведения указанного мероприятия лиц, принимавших в нем участие, могут привлечь к ответственности в установленном порядке.

Кроме того, столичная полиция 24 сентября предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность, и призвала жителей города отказаться от участия в них. Прокуратура Москвы предостерегла организаторов незаконной акции от нарушения закона.