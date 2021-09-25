Путин заявил, что уровень бедности в России нужно свести до минимума

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране до минимума и вытащить из нее "значительное число людей".

"У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей", - сказал Путин в субботу на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.