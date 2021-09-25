Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет с финансовым директором китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу на борту в субботу вечером успешно приземлился в международном аэропорту Баоань города Шэньчжэнь на юге КНР.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Мэн Ваньчжоу прибыла из Канады специальным чартерным рейсом. После пограничного контроля и всех формальностей ей придется сдать тест на коронавирус и пройти трехнедельный карантин. Трансляция приземления авиалайнера велась в прямом эфире.

Перед трапом самолета была выложена красная дорожка. В зале прибытия финдиректора встречают представители местных властей и жители с плакатами и транспарантами в руках, среди подбадривающих лозунгов: "Вы в одиночку устояли перед нападками американских империалистов, которые длились три года", "Горячо приветствуем возвращение Мэн Ваньчжоу в объятия родины!"

"Спустя более чем 1000 дней трудностей и лишений я наконец вернулась на родину. <...> Большое спасибо компетентным ведомствам, которые все это время отказывали мне всю возможную помощь, твердо отстаивая интересы и права китайских предприятий, граждан КНР", - заявила она, спустившись с самолета в красном платье с букетом в руках. Как подчеркнула Мэн Ваньчжоу, "только благодаря процветанию родной страны возможно стабильное развитие [национальных] компаний".

Финдиректор Huawei с декабря 2018 года находилась под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов в Канаде. В субботу она была отпущена и прибыла специальным рейсом в Китай.

Задержание Мэн Ваньчжоу

В пятницу суд Нью-Йорка одобрил сделку между финдиректором Huawei и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США, где Мэн Ваньчжоу были предъявлены обвинения в нарушении торговых санкций против Ирана. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Ожидается, что это позволит отложить рассмотрение дела, после чего с нее будут сняты обвинения при условии соблюдения договоренностей.

Затем Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Согласно вердикту, против финдиректора больше не действуют ограничения, она может покинуть Канаду. Сразу после этого она вылетела в Китай.