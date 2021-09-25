Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов в России

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Уровень доходов преподавателей должен быть в числе социальных приоритетов в РФ, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

"Что касается школ, образования в целом: мы много в последнее время уделяем этому внимания, но - вы правы абсолютно - не достаточно. И главная проблема, конечно, это уровень доходов", - сказал Путин, обращаясь к председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву.

"Доходы преподавателей - это, безусловно, один из социальных приоритетов", - добавил глава государства. При этом Путин сделал акцент на том, что этот вопрос необходимо решать не отдельными выплатами. "Нужно решать этот вопрос как системный", - добавил он.

Путин выразил надежду на то, что "Новые люди" будут обращать на этот аспект особое внимание в ходе работы в Думе и контактов с правительством. "Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил он. Тем не менее глава государства призвал сопоставлять вопрос доходов преподавателей с ситуацией на рынке труда в целом.

Глава государства рассказал, что хорошо помнит дискуссии, когда он выступил с инициативой подтянуть уровень зарплат учителей до среднего по экономике региона. Он напомнил, что сразу же возник вопрос, как быть с зарплатами людей, чья работа связана с опасными производствами, с военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. "Соотношение на рынке труда уровня доходов - это не пустые фразы, не пустая вещь. Нужно на все смотреть в комплексе", - указал Путин.

Говоря о том, стоит ли сравнивать зарплаты педагогов с доходами медиков, президент заметил, что все можно и нужно сравнивать. Он добавил, что в период пандемии и на преподавателей выпала особая нагрузка, хотя нагрузка на здоровье и риски для жизни у врачей были выше. "Поэтому государство пошло на определенные выплаты временного и эксклюзивного характера, связанного с преодолением самой пандемии", - сказал он, предложив проанализировать такую практику и посмотреть, насколько это целесообразно применять в других социальных сферах.