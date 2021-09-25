В Словакии открыли памятник маршалу Малиновскому

ПРАГА, 25 сентября. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому открыт в субботу в Словакии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Виталий Житнюк.

"Памятник советскому маршалу Родиону Малиновскому был открыт сегодня в селе Старый Теков в Нитрянском крае на западе Словакии, - отметил он. - В торжественной церемонии приняли участие депутаты словацкого парламента, представители местных властей, ветеранских и общественных организаций, а также посол РФ в Словакии Игорь Братчиков и сотрудники российского дипломатического представительства".

На церемонии отмечалась особая роль маршала Малиновского в освобождении Словакии от нацизма. Полководец командовал 2-м Украинским фронтом, войска которого освободили от гитлеровских оккупантов значительную часть территории республики и соседней Чехии. Выступавшие подчеркивали необходимость сохранения правды о Второй мировой войне и недопустимость попыток исказить ее историю. К присутствовавшим на открытии памятника по телефонной связи обратилась дочь маршала - Наталья Малиновская. Она поблагодарила их за увековечивание памяти отца на словацкой земле.

Выполненный из бронзы в полный рост памятник полководцу создан по проекту словацкого скульптора Славомира Гибея по инициативе и на средства граждан Словакии. Он установлен в парковой зоне Старого Текова.