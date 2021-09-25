В Японии могут до конца года начать применять препараты с моноклональными антителами

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Медики в Японии в течение этого года могут начать использовать препараты с содержанием моноклональных антител для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, находящийся с официальным визитом в США.

"Есть вероятность, что применение начнется самое раннее уже в этом году", - приводит его слова агентство Киодо. Ранее глава японского правительства также сообщал, что дал распоряжение Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии ускорить начало применения "коктейлей из антител" при амбулаторном лечении больных, заразившихся новым коронавирусом.

На этой неделе эксперты ВОЗ включили два моноклональных антитела, казиривимаб и имдевимаб, в число одобренных лекарств, допустимых для применения при лечении и защите пациентов из двух групп риска. Казиривимаб и имдевимаб представляют собой моноклональные антитела, созданные специалистами американской компании Regeneron для борьбы с коронавирусной инфекцией. Их комбинация была предварительно одобрена для применения в США, Японии и ряде других стран мира. Одним из самых известных реципиентов этих антител стал бывший президент США Дональд Трамп, перенесший COVID-19 осенью прошлого года.