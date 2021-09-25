МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "День тигра", который проходит во Владивостоке. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уверен, что этот яркий и очень добрый, красочный праздник, посвященный грациозному и величественному хищнику, объединит всех неравнодушных людей вокруг высокой, благородной цели - защиты "хозяина тайги" и роста его популяции", - написал президент.

Президент в своем обращении отметил, что работа по защите окружающей среды становится популярнее у граждан.

Также президент пожелал участникам и гостям здоровья, успехов и ярких впечатлений.