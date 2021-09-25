Уразов заявил, что пандемия способствовала ускоренной цифровизации профессий

ГРАЦ / Австрия/, 25 сентября. /ТАСС/. Пандемия способствовала ускоренному внедрению цифровых компонентов в профессии, например, в специальности в области здравоохранения и образования. Такое мнение ТАСС выразил генеральный директор "Агентства Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.

"Пандемия ускорила определенные процессы. Базовое предположение было, что она ускоряет цифровые компетенции. В принципе, так и произошло. Если посмотреть на профессии, к которым мы традиционно относились, как к аналоговым, то цифра стала повсеместной", - заявил Уразов в ходе EuroSkills, который проходит в австрийском Граце.

По его словам, это не было неожиданным, с точки зрения развития технологий было понятно, что все идет по пути цифровизации.

"Почти в любой компетенции - что в здравоохранении, что в образовании - цифровая компонента естественным образом выросла. Это отображается и на соревновательном режиме, то есть это быстро входит в сообщество, в бизнесы, соответственно, быстро отражается на стандартах компетенций. Постепенно начинает проявляться в образовании", - отметил Уразов.

Показательным стал финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который прошел в 2020 году в Новокузнецке в условиях пандемии в гибридном формате. При этом большинство стран отказались от проведения состязаний. Итогом стало понимание, что экспертную оценку можно организовать дистанционно, как и обучение практическим компетенциям. Уразов отметил, что после этого многие страны начали экспериментировать с онлайн-форматом.

О введении углеродного налога

Узаров отметил, что введение углеродного налога приведет к трансформации большинства профессий.

Он заявил, что климатические изменения приведут к переходу от экономики потребления к регенеративной экономике, ориентированной на бережное отношение к природе.

"Давайте начнем с первопричины. Первое, что возникает - изменения в экономике. Пресловутый карбоновый налог - трансграничный налог на карбоновый след - это попытка стран Европы и США поменять правила игры в экономике. Важно не только зарабатывать, но и зарабатывать так, чтобы это не вредило среде. Если вы вредите, то платите больше. Что это означает? Это означает, что в ближайшее время огромное количество профессий вынуждено будет это учитывать", - заявил Уразов.

Он отметил, что изменения будут учитываться на рабочем месте и в требованиях к нему.

"Давайте возьмем модную профессию майнить биткойны. В той экономике, которая наступает, эта профессия будет считаться одной из самых грязных. Почему? Потому что для майнинга одного биткойна вы тратите безумное количество энергии. Если пересчитать в углекислый газ, то стоимость этих биткойнов может вырасти в 10 миллионов раз. Это означает, что эта профессия просто исчезнет как таковая? либо трансформируется в ту, в которой ущерб будет минимален. То же самое коснется труда повара, металлурга, водителя и так далее. Сейчас это малозаметно, потому что это только нарастающий тренд", - добавил Уразов.

При этом появится ряд новых профессий. Одна из них - аудит рабочего места на предмет учета карбонового налога. "Новая профессия, которая возникает - это человек, который будет проводить аудит рабочего места для расчета карбонового следа. Вы хотите продавать стаканы, например, в Австрию в город Грац. Вы вынуждены будете приложить сертификат о том, сколько в карбоновом пересчете урона природе вы нанесли, и заплатить, если он превышает соответствующие нормы, которые будут возникать. Они уже возникают", - сказал он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.

Об экзамене по стандартам Worldskills

Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills , который проводится в колледжах в качестве выпускного, является показателем уровня компетенций учащегося, заявил Уразов.

"Здесь вопрос подхода, то есть к чему вы стремитесь. Если вы хотите просто получить диплом, в котором просто есть часы обучения, то это ваш выбор. <...> Вы можете понять, что вы умеете делать и чего это стоит на рынке. Никому не нужна ситуация, когда, потратив три или четыре года, вы выпускаетесь на рынок и все, к чему вас готовили, не нужно", - сообщил Уразов.

По его словам, пока уровень подготовки у российских обучающихся практически не растет. "Это хорошая пища для размышлений как регионам, так и образовательным организациям для того, чтобы принимать решение о том, что менять. Если вы понимаете, что у вас в мехатронике регулярно западает модуль диагностики, то, наверное, человек, который это преподает, не очень хорошо в этом разбирается, и нужно подтянуть. В национальном проекте ["Образование"] есть возможность повышения квалификации мастера производственного обучения. Понимаете, что диагностика запала - отправьте человека, чтобы его подучили. Он разберется и сможет квалифицированно преподавать другим. Это достаточно простая и честная система", - добавил он.

Он напомнил, что человек, сдавший демонстрационный экзамен, получает паспорт компетенций - Skills Passport. Документ позволяет в аккумулированном виде показать, что он на самом деле умеет делать, педагогу и работодателю.

В 2020 году в Минпросвещения заявляли, что сдача демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills станет обязательным условием выпуска из российских колледжей и техникумов. Демонстрационный экзамен - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, которая предусматривает, в частности, моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена.

О движении

Россия официально вступила в международное движение Worldskills International (WSI) 17 мая 2012 года во время проведения генеральной ассамблеи WSI, став 60-й страной - членом организации.

Среди ключевых задач деятельности агентства "Ворлдскиллс Россия" - содействие выбору профессии гражданами, формирование новой производственной культуры в целях повышения производительности труда, создание социальных лифтов, развитие профессиональных и экспертных сообществ, повышение квалификации кадров, продвижение передовых стандартов подготовки кадров. "Ворлдскиллс Россия" активно участвует в реализации национальных проектов "Образование", "Демография", "Производительность труда и поддержка занятости".