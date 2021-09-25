{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 200 человек приняли участие в Дне знаний в Русском доме в Анкаре

В ходе праздничных мероприятий Русский дом представил различные курсы для соотечественников и местных жителей по изучению русского, турецкого и английского языков, курсы по декоративно-прикладному искусству, балету
© Денис Соловых/ТАСС

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 человек приняли участие в субботу в Дне знаний, организованном представительством Россотрудничества в Турции (Русский дом в Анкаре).

"Сегодня в Русском доме в Анкаре состоялся День знаний. В ходе праздничных мероприятий Русский дом представил различные курсы для соотечественников и местных жителей по изучению русского, турецкого и английского языков, курсы по декоративно-прикладному искусству, балету, театрального мастерства, хореографии, по изобразительному искусству, вокалу и фортепиано. В Русском доме также можно научиться играть в шахматы, принять участие в разговорных клубах. Более 200 человек приняли участие", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко.

В рамках праздничной программы также были организованы праздничная ярмарка, конкурсы, мастер-классы, открытые занимательные занятия, подарки от Русского дома, клоуны, шоу-программа, концерт, памятные призы. Как убедился корр. ТАСС, мероприятие прошло с соблюдением антиковидных правил: на входе у посетителей измеряли температуру и проверяли QR-коды вакцинации и тестирования на коронавирус.

Россотрудничество - федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за укрепление международных связей РФ и формирование привлекательного образа России за рубежом. В марте 2021 года для использования за рубежом было утверждено неофициальное название "Русский дом". По словам главы агентства Евгения Примакова, ребрендинг был необходим в связи с тем, что используемые аббревиатуры и названия, такие как РЦНК (Российский центр науки и культуры) и Россотрудничество, труднопроизносимы для иностранцев.

Теги
ТурцияРоссия
Русских : поручения президента по проблемам в Ульяновской области будут выполнены в срок
Избранный губернатор региона уточнил, что в первую очередь это касается снабжения жителей области качественной водой, борьбы с оползнями, дорожного строительства
Читать полностью