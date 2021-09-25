Заключительный этап конкурса "Учитель года России - 2021" стартовал в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Финальный этап конкурса "Учитель года России-2021" открылся в субботу в Ростове-на-Дону, в нем принимают участие 85 педагогов из всех федеральных округов, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Конкурс среди лучших педагогов страны проводится уже более 30 лет. Абсолютным победителем "Учителя года России-2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проводится в Ростове.

"Те, кто меняют мир"

С видео-приветствием к участникам конкурса обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Более 30 лет проводится это профессиональное состязание, и порой кажется, что уже сложно чем-то удивить. Но каждый раз мы открываем новые имена, методики, подходы <…> "Учитель года России" стал смотром достижений и находок наших педагогов, площадкой для обмена опытом, источником вдохновения для всех, кто имеет отношение к образованию и воспитанию <...> Надеюсь, что конкурс и дальше будет привлекать в наши ряды талантливую, ответственную молодежь", - сказал Кравцов.

В церемонии открытия принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня здесь собрались все те, кто хочет менять мир, кто хочет менять нашу Россию. Не случайно президент нашей страны говорил, что вы - вдохновенные люди, кто проявляет творчество, кто является большой и совершенно удивительной командой нашей страны. Вы строите будущее, вы прекрасно понимаете, что от вашего труда зависит очень многое в нашей стране. Хотел бы каждому из вас пожелать удачи. Вы - уже победители!", - сказал, обращаясь к участникам, Голубев.

Ожидания жюри

Ректор Липецкого государственного педагогического университета им. П. П. Семенова-Тян-Шанского Нина Федина участвует в конкурсе в роли сопредседателя 1-й группы жюри. Судить всероссийский учительский конкурс ей предстоит впервые, однако за плечами - десятилетний опыт в жюри конкурса "Воспитатель года". От участников финала она ждет "крепкой методической подготовки, великолепного партнерского общения с детьми и ни с чем не сравнимой учительской импровизации".

"Конечно, современные дети - другие, и учитель должен меняться. Он должен быть очень мобильным, и, впрочем, как и во все времена, тонким и чувствующим детей <...> Он должен быть хорошим предметником, быть не транслятором, а навигатором", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Для Хулимат Султановой из Минобразования Чеченской Республики этот конкурс - 30-й по счету и 15-й в составе жюри. "Надеюсь, что здесь будут выявлены лучшие из лучших, самые деятельные, смелые, целеустремленные, но при этом открытые, тонкие, человечные учителя. Потому что это - именно то, что сегодня больше всего нужно детям", - поделилась она ожиданиями от конкурса.

Возможность учиться

Молодой педагог Екатерина Дельцова из города Шуя Ивановской области призналась, что для нее выход в финал конкурса стал настоящим сюрпризом. "Для меня оказаться здесь - это уже победа. Для меня это общение, энергия, позитив и, конечно же, опыт, который пригодится в дальнейшем", - сказала она ТАСС.

Учитель начальных классов Гаюна Хатанзейская приехала в Ростов-на-Дону из Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ). Для нее участие в конкурсе - это возможность учиться и расти в профессии. "Здесь мы знакомимся, общаемся друг с другом, обмениваемся опытом. И, хотя прошло всего два дня, у меня такое ощущение, что уже сейчас мы чему-то научились. Конечно, я ожидаю новых знаний - каких-то важных, ценных практических навыков, которые мне очень пригодятся. Что до победы в конкурсе - это решит жюри, а мы все будем друг друга поддерживать, - сказала она.

Для ее коллеги Романа Роговского из Хакассии "Учитель года России" - возможность испытать себя, а также стимул к дальнейшему развитию. "Без таких конкурсов учитель может просто оставаться на своем уровне. На самом деле мы должны постоянно развиваться. А как развиваться, если рядом нет кого-то, кто лучше тебя? И я уверен, что обязательно чему-то научусь за эти две недели", - пояснил участник конкурса.

О финальных испытаниях

Уже в воскресенье стартуют конкурсные испытания первого очного тура - "Урок" и "Методическая мастерская". Они пройдут на площадке ростовского лицея №11. Для 15 лауреатов, определившихся после первого тура, запланированы два испытания: "Классный час" на площадке исторического парка "Россия - моя история" и "Мастер-класс" на камерной сцене Ростовского музыкального театра.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2021 года будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте, посвященному Дню учителя.