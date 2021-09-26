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МВД намерено усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами за счет IT-технологий

В ведомстве указали, что одной из целей разработки соответствующего законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МВД рассчитывает усилить контроль за находящимися в России мигрантами за счет внедрения современных информационных технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

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МВД в рамках мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы подготовило законопроект, направленный на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, установление миграционных правил и получение мигрантами статусов, которые отвечают целям их въезда. "Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, законопроект прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения. "Срок внесения в правительство РФ законопроекта - декабрь 2021 года", - отметили в МВД.

Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщал, что иностранцы в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования.

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