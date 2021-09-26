Эксперт: около 1,4% населения испытывают проблемы с обонянием еще до COVID-19

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 1,4% населения имеют нарушения обоняния еще до заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе на восприимчивость запахов влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, курение. При этом после ковида обоняние в отдельных случая может восстанавливаться в течение года и больше, сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В среднем 1,4% населения испытывали проблемы с ощущением запахов еще до ковида. При этом у людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще - нарушения обоняния (дизосмия) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет. Другие заболевания помимо ковида также влияют на восприимчивость запахов, например нейродегенеративные болезни, сахарный диабет. Курение также вносит свой вклад в проблемы в обонятельной сфере", - рассказала она.

На длительность восстановления обоняния после ковида могут влиять возраст, пагубные привычки, сопутствующие заболевания, а также индивидуальные особенности организма. "Все очень индивидуально. Возможно, в отдельных случаях сохранение этих нарушений в течение года и даже более. Может ли ощущение запахов не восстановиться, вообще сказать сложно, так как на это влияет много факторов, о которых уже говорилось, да и период наблюдения еще не позволяет об этом судить", - пояснила Пшеничная.

Эксперт также добавила, что в целом иммунитет может ослабнуть после COVID-19, перенесенного в любой форме, в том числе и легкой. Все зависит от конкретного человека, от состояния факторов врожденного иммунитета, которые запрограммированы на генетическом уровне. "Но организму можно помочь: занятия спортом, соблюдение режима дня, богатая витаминами пища положительно влияют на иммунный статус. Безусловно, при тяжелой форме вероятность получить проблемы с иммунитетом больше в силу назначаемой патогенетической терапии, без которой обойтись нельзя", - заключила она.

По данным экспертов, порядка 75-80% людей, заразившихся с коронавирусной инфекцией, теряют обоняние и вкус. Обычно это длится 3-4 недели, но данный симптом не является главным признаком инфекции и также может свидетельствовать о других заболеваниях.