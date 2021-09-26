МВД работает над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты МВД России продолжают работу над созданием централизованного банка биометрических данных россиян и иностранцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

Ранее в МВД сообщали, что благодаря банку биометрических данных появится возможность проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации. "В настоящее время работа по созданию Федеральной информационной системы биометрических данных учетов (ФИСБУ) в рамках реализации Стратегии национальной безопасности РФ продолжается", - сказал собеседник агентства. По его словам, крайний срок окончания выполнения работ - 2023 год.

Идея создания информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, была обнародована главой МВД Владимиром Колокольцевым еще в 2014 году. Отмечалось, что в перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.