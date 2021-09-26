Эксперт: в России не зафиксировали развитие штаммов коронавируса опаснее, чем "дельта"

"Сейчас в РФ, как и в других странах, образуются новые ветви внутри линии "дельта", которые отличаются от своего "предка" дополнительными изменениями в РНК, но мы пока не можем сказать, что они делают этот штамм еще более заразным - наблюдаются разные варианты. Кроме того, по результатам модельных исследований, выполненных зарубежными учеными, "дельта" практически исчерпала свой потенциал становиться менее восприимчивой к нейтрализующему действию защитных антител, и если и ожидать чего-то еще более страшного, то, возможно, уже не от этого геноварианта. Потому ответ на вопрос - нет, на данный момент не зафиксировано развития более опасных, чем "дельта", штаммов", - сказал он.

Эксперт добавил, что практически все циркулирующие на данный момент на территории РФ варианты коронавируса - это "дельта" и ее "производные". Ранее в России отмечались многие известные геноварианты - "альфа", "бета" и "гамма", все они были завезены в Россию из-за рубежа, пояснил Хафизов.

"Недавно в СМИ прошла информация, что в Россию уже мог быть завезен штамм "мю". Поскольку мы не исследуем все 100% изолятов вируса, то полностью эту информацию исключить нельзя, но мы совершенно точно видим, что доля "мю" упала даже в Южной Америке, где и на пике она составляла лишь около 5%, а в Европе, где в середине июля около 1,5% всех случаев были вызваны штаммом "мю", сейчас уже в 10 раз меньше. Потому даже если завоз мю-штамма и был, то, скорее всего, особой опасности это не представляет", - рассказал он.

"Уже понятно, что все те штаммы, которые признаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как "вызывающие обеспокоенность" и к которым, помимо "дельты", относят "альфу", "бету", "гамму" - все они уступают "дельте" в способности так же активно распространяться, проигрывая ей в борьбе за новых пациентов. То же самое можно сказать и про вторую группу штаммов - "вызывающих интерес" по классификации ВОЗ, к которым, среди прочих, относят и недавно отметившиеся в средствах массовой информации "лямбду", "мю" и "йоту". Да, у них есть свои ключевые мутации в геноме, которые придают им новые, "удачные" для вируса свойства, но, по-видимому, их недостаточно, чтобы побороть "дельту". Потому на данный момент каких-либо геновариантов вируса, представляющих большую для людей опасность, чем "дельта", не выявлено не только в России, но и в мире", - заключил эксперт.