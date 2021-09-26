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Пандемия COVID-19

Эксперт: в России не зафиксировали развитие штаммов коронавируса опаснее, чем "дельта"

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что практически все циркулирующие на данный момент на территории РФ варианты коронавируса - это "дельта" и ее "производные"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дельта-штамм коронавируса составляет практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России. Более того, развитие более опасных вариантов коронавируса, чем "дельта", в стране пока не зафиксировано, сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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"Сейчас в РФ, как и в других странах, образуются новые ветви внутри линии "дельта", которые отличаются от своего "предка" дополнительными изменениями в РНК, но мы пока не можем сказать, что они делают этот штамм еще более заразным - наблюдаются разные варианты. Кроме того, по результатам модельных исследований, выполненных зарубежными учеными, "дельта" практически исчерпала свой потенциал становиться менее восприимчивой к нейтрализующему действию защитных антител, и если и ожидать чего-то еще более страшного, то, возможно, уже не от этого геноварианта. Потому ответ на вопрос - нет, на данный момент не зафиксировано развития более опасных, чем "дельта", штаммов", - сказал он.

Эксперт добавил, что практически все циркулирующие на данный момент на территории РФ варианты коронавируса - это "дельта" и ее "производные". Ранее в России отмечались многие известные геноварианты - "альфа", "бета" и "гамма", все они были завезены в Россию из-за рубежа, пояснил Хафизов.

"Недавно в СМИ прошла информация, что в Россию уже мог быть завезен штамм "мю". Поскольку мы не исследуем все 100% изолятов вируса, то полностью эту информацию исключить нельзя, но мы совершенно точно видим, что доля "мю" упала даже в Южной Америке, где и на пике она составляла лишь около 5%, а в Европе, где в середине июля около 1,5% всех случаев были вызваны штаммом "мю", сейчас уже в 10 раз меньше. Потому даже если завоз мю-штамма и был, то, скорее всего, особой опасности это не представляет", - рассказал он.

"Уже понятно, что все те штаммы, которые признаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как "вызывающие обеспокоенность" и к которым, помимо "дельты", относят "альфу", "бету", "гамму" - все они уступают "дельте" в способности так же активно распространяться, проигрывая ей в борьбе за новых пациентов. То же самое можно сказать и про вторую группу штаммов - "вызывающих интерес" по классификации ВОЗ, к которым, среди прочих, относят и недавно отметившиеся в средствах массовой информации "лямбду", "мю" и "йоту". Да, у них есть свои ключевые мутации в геноме, которые придают им новые, "удачные" для вируса свойства, но, по-видимому, их недостаточно, чтобы побороть "дельту". Потому на данный момент каких-либо геновариантов вируса, представляющих большую для людей опасность, чем "дельта", не выявлено не только в России, но и в мире", - заключил эксперт.

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