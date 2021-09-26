В павильоне №30 на ВДНХ завершили основные ремонтно-реставрационные работы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 "Микробиологическая промышленность" на территории ВДНХ в Москве. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Павильону максимально вернули исторический облик: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся - отреставрировали. Помещения павильона теперь полностью отвечают современным требованиям, они оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, поэтому могут эксплуатироваться в любое время года, а не только летом, как ранее", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в ходе работ специалисты восстановили и укрепили деревянный каркас здания, воссоздали деревянный резной фронтон с изображением букетов цветов, который украшает портик главного входа.

"Отреставрировали фасад и вернули зданию первоначальный светло-серый цвет, лоджию главного фасада вновь выделили травянисто-зеленым цветом, как было в 1954 году. Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трехцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка. В павильоне расчистили и восстановили обнаруженную в ходе работ живопись на потолках", - добавил Бирюков.

По словам заммэра, в первый зал вернули утерянный деревянный резной фриз, который является завершающим элементом в обрамлении потолочной живописи. Также были воссозданы сложные лепные розетки второго зала.

"Прилегающую к павильону территорию благоустроили. Сейчас выполняется воссоздание фонтана в виде букета из масличных растений с керамической облицовкой, расположенного во внутреннем дворике, работы завершим в 2022 году", - подчеркнул Бирюков.