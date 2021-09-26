В Кузбассе из-за снегопада нарушены движение транспорта и подача электроэнергии

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Прошедший в ночь на воскресенье снег и непогода стали причиной нарушения движения общественного транспорта и отключений электроэнергии в Кемеровской области. Городские власти и службы спасения заняты уборкой упавших деревьев и сломанных веток, сообщила пресс-служба администрации Кемерова.

В Кузбассе похолодало до минус трех градусов, местами выпали осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра достигали 13 м/с. На дорогах гололедица, ухудшение видимости до 1 тыс. м. Согласно прогнозу синоптиков, похожая погода сохранится до вторника. Ночные температуры могут опуститься до минус пяти градусов, продолжится мокрый снег. Во вторник осадки прекратятся, днем потеплеет до плюс девяти градусов.

"Упавшие ветки деревьев повредили несколько участков контактных сетей городского электротранспорта", - говорится в сообщении.

Обрывы сетей зафиксированы на нескольких улицах, изменен маршрут троллейбуса и двух трамваев. Отмечается, что в ЕДДС поступают звонки о сломанных ветках и упавших деревьях. По состоянию на 11:00 (7:00 мск) таких звонков поступило 128. Службы спасения завершили работы по данным обращениям. Как сообщил диспетчерский центр контроля ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса, в Промышленновском округе, в результате непогоды без электроэнергии оказались около 1,5 тыс. абонентов частного сектора.