Жителей Вупперталя призвали не ходить на голосование из-за обнаружения бомбы

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти города Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии призвали жителей временно воздержаться от посещения избирательных участков в связи с проведением операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом в воскресенье утром сообщила представитель администрации города.

По ее информации, в радиусе 500 м от места нахождения снаряда расположены пять избирательных участков. Лицам, обладающим правом голоса, рекомендуется оставаться в своих квартирах и не покидать дома. Обезвреживание неразорвавшейся бомбы запланировано на утро воскресенья. Как только операция будет завершена, жители Вупперталя вновь смогут пойти на избирательный участок.

При этом представитель города подчеркнула, что любой желающий может проголосовать на избирательных участках до 18:00 (19:00 мск). "Нет ограничений по времени", - приводит ее слова агентство DPA. Тем не менее она уточнила, что избирательные участки не закрыты - любой, кто пришел, несмотря на призыв остаться дома, может отдать свой голос - избирательные комиссии находятся на месте.

Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена недалеко от Вупперталя в субботу вечером. В ночь на воскресенье жители близлежащих домов в радиусе 250 м были эвакуированы. В этой зоне проживает около 1 500 человек.

В воскресенье в ФРГ проходят парламентские выборы. В 08:00 (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"Зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий вовсе уйти из политики.