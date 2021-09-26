Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с начала июля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,11 - максимума с 5 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве показатель подскочил до 1,45, что является максимумом с 15 июня, в Санкт-Петербурге, где впервые с июля выявили более 2 тыс. заразившихся за сутки, - до 1,36.

В Нижегородской и Самарской областях индикатор составил 1,08, в Воронежской области - 1,07, в Иркутской, Московской и Ростовской областях - 1,02, в Свердловской области - 1,01. В Красноярском крае коэффициент снизился до 1.

Таким образом, ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель не оказался ниже единицы.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.