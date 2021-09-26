В России за неделю зафиксировали 5 682 смерти от ковида. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за последние семь дней оказалось максимальным за все время пандемии. В стране зарегистрировали 5 682 смерти, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущий максимум - 5 618 умерших за неделю - был зафиксирован в середине августа.

В общей сложности с начала пандемии в стране, по информации штаба, из-за коронавируса умерли 203 900 человек, или 2,75% всех заболевших. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Рост заболеваемости

Вторую неделю подряд в России растет заболеваемость: если 13-19 сентября штаб сообщал о 134 858 заразившихся, то 20-26 сентября - о 145 985 (рост на 8,25%). Число инфицированных за семь дней оказалось максимальным с августа.

На этом фоне быстро растет количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За неделю оно увеличилось на 34 381 (это максимум с июля) и достигло 612 409 - заметно больше, чем на пике предыдущих волн коронавируса.