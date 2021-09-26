В ФРГ к окончанию правления Меркель продают плюшевых мишек, марципановые сладости и монеты

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Проходящие в воскресенье в Германии парламентские выборы завершают 16-летнюю эру правления Ангелы Меркель. Немцы еще до окончания полномочий действующего канцлера выпустили ряд сувениров и сладостей, посвященных ее работе на посту канцлера.

Так, фабрика по производству плюшевых игрушек в городе Кобург (федеральная земля Бавария) изготовила медвежонка, прототипом которого стала Меркель. На медвежонке высотой примерно 40 см яркий красный пиджак и черные брюки. На шее у него находятся бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии. Лапы игрушки сложены в виде ромба на уровне пояса, а прическа почти в точности напоминает укладку самой Меркель.

Игрушка стоит €189 (более 16 тыс. рублей). Всего изготовлено 500 экземпляров мишки в стоячем положении и 1,6 тыс. - в сидячем. На сайте фабрики все раскуплено, но игрушку еще можно приобрести в некоторых интернет-магазинах. Один из экземпляров будет подарен главе правительства ФРГ. Меркель получит медвежонка под номером 16, что символизирует срок ее пребывания на посту канцлера.

Марципановая голова

Компания, занимающаяся производством марципана Odenw lder Marzipan Konditorei, изготовила сладость в виде головы действующего канцлера. Масса изделия, как сообщает производитель на своем сайте, составляет 50 г.

Десерт ручной работы длиной 7,5 см, шириной 20 см, толщиной 1,5 см. Производитель призывает "всех, кто хочет пожелать канцлеру Германии успехов на пенсии", покупать сладость.

"Это сувенир для поклонников, а также для тех, кто не является фанатом Ангелы Меркель, которая вышла из игры и завершила свою профессиональную деятельность [на посту канцлера]. И поэтому мы надеемся, что тот или иной человек поместит ее где-нибудь дома", - рассказал представитель компании Томас Цубер. При этом он уточнил, что срок годности марципановых фигурок составляет два года. "Мы сделали их так, чтобы они прослужили два года, чтобы люди могли продлить время Меркель еще на два года", - добавил Цубер, подчеркнув, что компания изготовит порядка 500 таких фигурок.

Стоимость одной фигурки составляет €4,95 (около 425 рублей). Приобрести уникальный товар можно, оформив заказ в интернете.

Золотая монета

В преддверии выборов была выпущена также ограниченная коллекция драгоценных монет из чистого золота с изображением Меркель. Стоимость сувенира, как сообщается на сайте коллекционного дома MDM, составляет €49,95 (примерно 4 260 рублей).

Монета весом 0,58 г и диаметром 12,5 мм сделана из золота 999-й пробы. На ней изображена действующая глава правительства Германии и указан 2005 год - год ее вступления в должность канцлера. Выпущено 5 тыс. экземпляров.

Фигура в музее мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Берлине также решил отдать дань уважения уходящему канцлеру за ее многолетнее служение народу, создав восковую фигуру главы правительства ФРГ. Меркель стоит на фоне исторического здания Рейхстага, где проводит заседания Бундестаг (парламент ФРГ). Она одета в клетчатую рубашку и походные кремовые брюки. В руках канцлер держит синий рюкзак и бейсболку.

Создатели фигуры хотели подчеркнуть открытость, доступность и близость главы правительства Германии к народу. Посетители музея смогут увидеть данный экспонат после выборов.