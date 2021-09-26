РГО предложило взять под охрану выявленные в Тульской области древние каменные святилища

ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Тульское региональное отделение Российского географического общества предложило создать шесть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в местах, где расположены мегалиты - древние святилища дохристианского периода. Это позволит обеспечить их защиту и создать условия для развития экологического туризма, сообщил ТАСС руководитель проекта "Каменная культура Тульского края" Иван Столяров.

"Инициировано создание шести особо охраняемых территорий, которые объединят самые крупные мегалитические комплексы. В основном они находятся на юге Тульской области, например Куркинском, Кимовском, Воловском, Каменском районах. Соответственно, у этих территорий будет отдельный правовой статус, а дальше в этот список мы уже можем включать отдельные камни, например, или малые группы камней", - сказал Столяров.

Так, в отделении РГО считают необходимым создать вблизи деревни Белоозеро Кимовского района особо охраняемую природную территорию "Белоозерье". Археологические раскопки там проводились в 1994-2002 годах, были получены данные, что уже за 2 тыс. лет до нашей эры жившие там люди совершали обряды поклонения священным камням. "Объект крайне редкий для Центральной России. Ближайшие аналоги белоозерского сакрального комплекса мы можем найти только на Среднем Урале и в Зауралье", - отметил Столяров.

Предложение о создании ООПТ находится на рассмотрении в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. "Мы, конечно же, предложили рассмотреть возможность художественно-архитектурного оформления этих особо охраняемых природных территорий. <...> Мы сейчас прорабатываем вопрос создания туристических маршрутов", - добавил Столяров.

Как сказал ТАСС руководитель Тульского регионального отделения РГО Олег Золотарев, создание ООПТ позволит обеспечить защиту мегалитов, поскольку на таких территориях ограничивается или полностью запрещается хозяйственная деятельность. "Прежде всего стоит задача сохранить мегалиты, в последнее время к камням повышен интерес, камни просто напросто воруют, продают, в ряде регионов такие случаи уже были", - сообщил Золотарев, пояснив, что для развития ООПТ планируется привлекать средства грантов и спонсоров.

В 2020 году РГО выделило грант в сумме более 620 тыс. рублей на реализацию проекта "Каменная культура Тульского края", целью которого является поиск мегалитических комплексов. Работу в этом направлении региональное отделение РГО начало в 2019 году, в архивных источниках была найдена информация примерно о 60 таких объектах. Появление и назначение мегалитов на территории Центральной России, в частности, в Тульском и соседних регионах, до сих пор мало изучено. Выставленные в определенном порядке большие камни могли быть связаны с погребальным культом, выполнением различных ритуалов, использоваться в качестве обсерваторий или обозначения, например, солнцестояния, равноденствия и другие астрономических явлений.