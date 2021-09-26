Собянин рассказал о ходе программы реновации в Зюзино

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Переезд по программе реновации жилья в столичном районе Зюзино начнется в октябре. Первыми в новые квартиры въедут 450 человек. Об этом в воскресенье написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"В октябре в Зюзино начнется первый переезд по реновации. 450 человек въедут в новостройку на Малой Юшуньской улице. До конца года планируем начать заселение еще трех домов. Вместе с реновацией в Зюзино идет программа комплексного благоустройства #Мойрайон, чтобы было где погулять и отдохнуть", - написал мэр.

Он добавил, что недавно были завершены работы на Черноморском бульваре. Там специалисты поставили фонтан, детские и спортивные площадки.

"Запланировали реконструкцию поликлиники на улице Каховка и строительство 24 соцобъектов. В их числе музыкальная школа, детсад, школа на 700 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном", - написал мэр.