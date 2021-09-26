В Литве умер 11-летний мальчик из центра приема нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Ребенок 2010 года рождения, находившийся с отцом в центре приема иностранцев в Рукле Йонавского района Литвы, где размещены нелегальные мигранты из стран Африки и Азии, проникшие в балтийскую республику через соседнюю Белоруссию, умер в Йонавской районной больнице. Об этом сообщило в воскресенье Министерство социального обеспечения и труда Литвы, отвечающее за места размещения мигрантов.

"В воскресенье утром после того, как отец ребенка сообщил, что его сыну трудно дышать, в центр была вызвана скорая медицинская помощь. Экипаж доставил мальчика в больницу, но спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении. Предварительной причиной смерти названы сердечная недостаточность и нарушения работы легких.

Согласно информации ведомства, отец умершего утверждал, что его сын год назад пострадал на родине, где получил травму головы. Страна, откуда отец с сыном 6 августа, нелегально перейдя границу, прибыли в Литву, не называлась.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.