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Пандемия COVID-19

ТЦ "Метрополис" могут оштрафовать за нарушение масочного режима

Торговый центр могут также закрыть на 90 суток

МОСКВА, 26 сентяря. /ТАСС/. Столичному торговому центру "Метрополис" грозит штраф за нарушения мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

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"В ходе проведения ежедневных рейдов 26 сентября 2021 года объединением было установлено, что в торговом центре "Метрополис", расположенном по адресу: САО, Ленинградское шоссе, д.16а, стр.4, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, одетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований" - рассказал Поплавский.

Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека могут назначить штраф до 1 млн рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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РоссияПандемия COVID-19
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