СМИ: административный центр Хайнаня ускорит инновации за счет правительственных услуг

ХАЙКОУ /Китай/, 26 сентября. /ТАСС/. Административный центр Хайнаня город Хайкоу ускорит внедрение инноваций и привлечет больше инвесторов за счет гибкой системы правительственных услуг. Об успехах местных властей в этом направлении сообщила газета "Жэньминь жибао".

По сведениям издания, все более важную роль в формировании цепочек поставок на территории провинции играют специальные локальные центры по упрощению документооборота, создаваемые в ключевых инновационных зонах региона. "Без таких координирующих структур добиться желаемого результата и максимально упростить процедуры было бы невозможно", - считает представитель наукограда "Фусинчэн" Чжоу Бо.

Согласно официальным подсчетам, благодаря новым государственным структурам, функционирующим в режиме одного окна, эффективность обработки данных и принятия решений повысилась более чем на 90%. Таким образом, компетентные компании, намеревающиеся зарегистрировать бизнес на Хайнане, получили возможность без лишней потери времени всего за 14 рабочих дней приступить к строительству объектов и производственному процессу на арендуемых участках.

"В итоге заметно снижаются издержки, а деловая атмосфера становится оптимальной", - отмечают обозреватели "Жэньминь жибао".

Результаты преобразований

"До того, как мне довелось делать бизнес на Хайнане, оформление лицензий занимало в лучшем случае два месяца, - рассказал генеральный директор фармацевтической компании Hainan Changan ("Хайнань чанъань") Ван Лидун. - А сейчас мне всего лишь нужно в режиме онлайн подать документы, не встречаясь с чиновниками и ответственными лицами".

Как он уточнил, на выбор участка, оформление инвестиционного контракта и всех прочих процедур ему потребовался 21 день. Руководитель предприятия добавил, что планирует вложить более 400 млн юаней (около 62 млн долларов) в проект по производству противоопухолевых препаратов.

По словам представителя местного инспекционного управления по делам высокотехнологичных отраслей У Вэйсю, прежде предприниматели, желающие развивать бизнес в Хайкоу, должны были самостоятельно решать довольно много вопросов. "Сейчас все упростилось и мы ежедневно наблюдаем за рекордными сроками реализации проектов", - отметил он.

Указанные преимущества в последнее время позволили привлечь большое число китайских компаний и аттестованных иностранных партнеров (QFLP), вкладывающих все более крупные средства в экономику Хайнаня. Так, за январь - август на территории особой зоны развития "Новый район "Цзяндун" в Хайкоу было зарегистрировано свыше 5,7 тыс. новых предприятий. Темпы увеличения количества базирующихся там компаний составили в годовом исчислении 134,24%.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Параллельно власти прилагают большие усилия, чтобы обеспечить идеальные условия для туризма, постоянно улучшая экологию, способствуя сохранению и обогащению неповторимой культурной специфики самой южной провинции Китая.