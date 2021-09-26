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Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием?
Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием?
Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием?
Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием?
Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием?
Пандемия COVID-19

Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием? Главное о коронавирусе за 26 сентября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 420 913 случаев заражения, из них новых — 22 498. За сутки умерли 805 человек, за весь период — 203 900.
  • Число летальных исходов из-за коронавируса в России за последние семь дней оказалось максимальным за все время пандемии. В стране зарегистрировали 5 682 смерти.
  • Дельта-штамм коронавируса составляет практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России. Более того, развитие более опасных вариантов коронавируса, чем "дельта", в стране пока не зафиксировано, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
  • Новая коронавирусная инфекция, при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%, может стать сезонным заболеванием, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
  • Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
  • В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 055 заболевших COVID-19. Это максимум с 31 января.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 620 990 случаев заражения, из них новых — 3 275 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 231,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Франция передаст в два раза больше вакцин бедным странам, чем обещала ранее. Всего Франция передаст 120 млн доз.
Теги
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