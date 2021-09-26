В Египте запустили услугу текстового мобильного оповещения иностранных туристов

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о запуске услуги текстовых сообщений для иностранных туристов.

"В целях прямого общения с туристами в Египте и обеспечения их комфортного и безопасного отдыха Минтуризма запустило новый электронный сервис текстовых сообщений на мобильные телефоны", - говорится в обнародованном сообщении ведомства.

По словам помощника министра по цифровым трансформациям Халеда Шерифа, услуга оповещения будет предоставляться всеми мобильными операторами страны. "Для запросов, жалоб и предложений круглосуточно на нескольких языках работает горячая линия 19654", - добавил он. Кроме того, в текстовых сообщениях будут обязательно указываться номера экстренных служб - полиции и скорой помощи.

Как указали в министерстве туризма и древностей, активация этой услуги во взаимодействии с министерством коммуникаций и информационных технологий стала возможной благодаря реализации стратегии цифровой трансформации в целях выстраивания единой информационной системы, которая, в свою очередь, позволит максимально использовать новейшие технологии в продвижении египетского туризма и предоставлении максимально возможных услуг.

По данным Минтуризма, в стране пирамид ежемесячно отдыхают более полумиллиона иностранных туристов. 9 августа после почти шестилетнего перерыва возобновилось чартерное сообщение между российскими городами и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. С начала этого года на Красном море отдохнули более 250 тыс. россиян. До закрытия авиасообщения в 2015 году арабская республика ежегодно принимала более двух млн туристов из РФ. С 27 августа Россия в три раза увеличила квоту регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх - с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте.