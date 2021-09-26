В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Факельное шествие в память о погибших в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе проходит в воскресенье в Ереване, несколько тысяч человек направляются от площади Гарегина Нжде в сторону пантеона "Ераблур", где захоронены погибшие. Трансляцию шествия ведут местные новостные порталы.

Шествие организовано политическим блоком "Армения" накануне годовщины начала обострения конфликта. В акции принимает участие лидер блока, второй президент страны Роберт Кочарян.

"Мы не имеем права свыкнуться с идеей поражения. Мы объединимся, встанем на ноги и продолжим дело ребят, которые сложили свои головы. Кризис в стране продолжается. Армения находится под угрозой, а нынешние власти не могут ее нейтрализовать", - сказал в беседе с журналистами вице-спикер парламента, один из лидеров блока "Армения" Ишхан Сагателян.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление лидерами России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.