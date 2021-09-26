В Калмыкии продлили режим антиковидных ограничений

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Калмыкии в связи с распространением коронавируса продлили режим ограничительных мер до 24 октября, сообщили в воскресенье в пресс-службе главы республики.

Ранее режим ограничений в республике действовал до 26 сентября.

"Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 24 октября, соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Также решением оперштаба продолжает действовать запрет на проведение в республике массовых мероприятий за исключением сценических выступлений в театрах и концертных залах при условии их заполняемости до 75% от общей вместимости.

Экономический форум "Элиста-2021", запланированный на 1 октября, пройдет в помещениях с числом участников не более 100 человек и режиме видеоконференции, добавили в пресс-службе главы региона.

По данным оперштаба на воскресенье, в республике с начала пандемии зарегистрировали 30 248 случаев заражения (плюс 66 за сутки), выздоровели 27 982 пациентов (плюс 134 за сутки). В тяжелом состоянии - 25, из них 10 на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 590 человек.