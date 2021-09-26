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Макрон подал жалобу в прокуратуру на папарацци за выставку с его фото на отдыхе

Экспозиция была организована на витрине художественной галереи напротив Елисейского дворца
Президент Франции Эмманюэль Макрон REUTERS/Benoit Tessier
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© REUTERS/Benoit Tessier

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу в парижскую прокуратуру на папарацци Тибо Далифара, который выставил на всеобщее обозрение фотографии президента на отдыхе. Об этом сообщает в воскресенье радиостанция Europe-1.

По ее данным, жалоба была подана еще несколько дней назад. Возмутившая чету Макронов экспозиция была организована на витрине художественной галереи прямо напротив Елисейского дворца и была доступна всем желающим около двух недель.

Выставка включала в себя снимки не только нынешнего, но и бывших французских лидеров. Так, на одном из снимков Макрон был запечатлен на аквабайке, его предшественник Франсуа Олланд и ныне покойный Жак Ширак - на пляже с голым торсом. Также была представлена фотография экс-президента Франции Николя Саркози в компании супруги Карлы Бруни во время велопрогулки.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в связи с вмешательством в частную жизнь. Примечательно, что в 2017 году нынешний глава государства уже подавал жалобу на Далифара в связи с тем, что он проник на территорию дома в Марселе, где супруги провели несколько дней отпуска. Впоследствии Макрон отозвал свою жалобу.

Теги
Олланд, ФрансуаФранцияСаркози, НиколяШирак, ЖакМакрон, Эмманюэль
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