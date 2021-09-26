Власти Болгарии берут операцию по спасению застрявшего сухогруза под свой контроль

СОФИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды и водных ресурсов технического правительства Болгарии Асен Личев и министр транспорта и информационных технологий Христо Алексиев распорядились в воскресенье взять операцию по вызволению застрявшего на камнях на северном побережье страны сухогруза Vera SU под контроль государственных структур, прежде всего исполнительного агентства "Морская администрация".

"Уже пять дней и в настоящее время ответственными за эвакуацию сухогруза являются собственник судна и страховая компания. При отсутствии действий с их стороны необходимо, чтобы исполнительное агентство "Морская администрация" вмешалось и провело спасательную операцию, после чего представило счет собственнику сухогруза", - говорится в сообщении природоохранного ведомства.

Министерство транспорта в свою очередь сообщило о распоряжении компетентным государственным структурам "немедленно начать действия по освобождению застрявшего грузового судна". Отмечается, что исполнительный директор "Морской администрации" Живко Петров командирован на место происшествия для координации спасательных работ.

"Распоряжение вступает в силу в воскресенье, им предусматривается безопасная разгрузка товара и выведение судна с мелководья в местности Яйлата [название заповедной территории, где произошла авария судна] с последующим задержанием судна и его груза вплоть до восстановления всех государственных расходов на проведение операции", - говорится в сообщении министерства транспорта.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU, на борту которого находится 3,3 тыс. тонн азотных удобрений, 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель в районе поселка Камен Бряг на северном побережье Болгарии. В результате удара судна о риф, которое произошло на скорости около семи узлов, серьезные повреждения получила его носовая часть, в том числе были повреждены балластные цистерны, которые в настоящее время полностью затоплены водой. Никто из членов экипажа при столкновении не пострадал, они по-прежнему находятся на борту судна. В районе происшествия в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погоды, а эксперты полагают, что сухогруз может быть разбит о камни.