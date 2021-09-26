В Новгородской области темп снижения рождаемости сократился вдвое

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Темпы снижения рождаемости в Новгородской области в 2021 году сократились более чем в два раза благодаря реализации социальных программ поддержки. Об этом ТАСС сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, отвечая на вопрос о мерах по снижению депопуляции в регионе.

"На демографическую ситуацию в регионе влияют три фактора: снижение смертности, повышение рождаемости и миграция. По каждому из этих процессов в регионе утверждены соответствующие программы и проекты. Для стимулирования рождений первых детей введен региональный капитал "Первый ребенок" в размере 100 тыс. рублей, второй ключевой проект в этом направлении - "Сохраняя жизни", который направлен на профилактику абортов. Здесь работа ведется медицинскими работниками и специалистами социальных учреждений с женщинами, которые обратились за прерываниями беременности. За полтора года реализации проекта более 200 женщин сохранили беременность. В результате в 2021 году мы наблюдаем значительное сокращение темпов снижения рождаемости - более чем в два раза (в 2020 году снижение рождаемости относительно уровня 2019 года составило 5,8%, за восемь месяцев 2021 года снижение рождаемости составило 2,4% относительно аналогичного периода 2020 года)", - сообщил Андрей Никитин.

По словам губернатора, активное участие в работе по стабилизации численности населения в регионе принимает комиссия Государственного совета России по направлению "Социальная политика".

"Здесь главный приоритет - мнение новгородских семей, с которыми мы проводим встречи, опросы. Вместе с ними определяем, что для них является важным при принятии решения о рождении детей. И наша задача, чтобы боязнь материальных трудностей не останавливала их в этом решении. Они должны быть уверены в том, что в трудной ситуации получат необходимую поддержку от государства", - пояснил он.

Еще два года назад на поддержку семей с детьми в Новгородской области направлялось ежегодно около 1,3 млрд рублей, а в 2021 году, благодаря введению новых выплат и пособий, сумма увеличилась вдвое и составила около 2,5 млрд рублей.