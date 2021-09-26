Болгарская полиция задержала пытавшегося осквернить памятник Советской армии

СОФИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейские Софии задержали в воскресенье человека, который пытался закрасить серой краской надпись с выражением признательности болгарского народа на памятнике Советской армии - освободительнице в центре города.

Как сообщает газета Monitor, организаторами вандальской акции стали приверженцы идеи демонтажа монумента, а задержанный - 59-летний финансист Мартин Заимов - в 2007 году был кандидатом на пост мэра болгарской столицы. В отделении полиции он провел несколько часов, после чего был отпущен и охотно комментировал свою акцию болгарским СМИ.

Памятник Советской армии уже неоднократно подвергался нападению вандалов. Посольство РФ в Болгарии выражало возмущение актами вандализма, обращалось в мэрию Софии и в органы государственной власти с просьбой обеспечить эффективную охрану монумента, однако атаки на памятник продолжаются.