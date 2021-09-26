{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин на встрече с лидерами партий отметил мрачноватый юмор Жириновского

Лидер справороссов Сергей Миронов заявил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний", на что лидер ЛДПР парировал: "Последний перед арестом, в камеру идет последний"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал мрачноватыми слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, шутившего на тему арестов. Кадры начала субботней встречи главы государства по видеосвязи с лидерами парламентских партий были показаны в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Выборы прошли, время выполнять обещания. Что сказал Путин лидерам партий, прошедших в Думу
Выборы прошли, время выполнять обещания.

Камера запечатлела, как Жириновский с одной стороны телемоста и лидер справороссов Сергей Миронов по свою сторону экрана беседовали в ожидании президента. Миронов напомнил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний", на что Жириновский парировал: "Последний перед арестом, в камеру идет последний".

"Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, - вступил в разговор президент РФ, присоединившийся к видеоконференции. - Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший".

После обмена приветствиями Путин передал слово для выступления новичкам Госдумы - представителям партии "Новые люди".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичМиронов, Сергей МихайловичРоссияЛДПР"Справедливая Россия - За правду"
Россия заняла первое место на чемпионате EuroSkills Graz 2021
Читать полностью