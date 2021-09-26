Путин на встрече с лидерами партий отметил мрачноватый юмор Жириновского

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал мрачноватыми слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, шутившего на тему арестов. Кадры начала субботней встречи главы государства по видеосвязи с лидерами парламентских партий были показаны в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

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Камера запечатлела, как Жириновский с одной стороны телемоста и лидер справороссов Сергей Миронов по свою сторону экрана беседовали в ожидании президента. Миронов напомнил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний", на что Жириновский парировал: "Последний перед арестом, в камеру идет последний".

"Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, - вступил в разговор президент РФ, присоединившийся к видеоконференции. - Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший".

После обмена приветствиями Путин передал слово для выступления новичкам Госдумы - представителям партии "Новые люди".