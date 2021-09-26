До конца года дома престарелых в Новгородской области оборудуют как "умный дом"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Палаты для лежачих больных в домах престарелых Новгородской области оборудуют системой "умный дом" до конца года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Андрей Никитин.

Умный дом состоит из устройств, с помощью которых можно голосом выключить свет и чайник на кухне, включить музыку и сделать многое другое. Управляется все с помощью голосового помощника "Алиса".

"В рамках этого проекта человек, которому сложно передвигаться, может дать команду "Алисе" занавесить шторы, включить телевизор и т.д. Ранее для этого приходилось вызывать персонал. Шторы, свет и телевизор управляются голосом. Проект реализован совместно с компанией "Яндекс", они написали специальный навык для "Алисы", чтобы постояльцем было удобнее и понятнее общаться с ней. До конца года будут оборудованы все дома престарелых в области - палаты для лежачих больных, где есть такая техническая возможность", - сказал Никитин.

Проект уже реализуется в доме-интернате для престарелых и инвалидов в поселке Пролетарий Новгородского района. В одной из комнат социального учреждения установили умную колонку, которую запрограммировали на выполнение простых ежедневных задач. На этот проект из областного бюджета выделили 3 млн рублей.